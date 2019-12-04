الذهب نحو أعلى مستوى في شهر ومخاوف التجارة تعزز المشتريات

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر اليوم الأربعاء إذ أحبطت تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مبدئي مع الصين، مما قدم الدعم لأصول الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1482.02 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1487.90 دولار.



وقال ترامب أمس إن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن فرض رسوما على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.

وحفزت تعليقات ترامب المستثمرين على خفض انكشافهم على المخاطر، فيما واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها، بينما حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في شهر، مما يزيد جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1855.39 دولار للأونصة بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1861.71 دولار في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وتقدم البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.46 دولار وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.22 دولار.