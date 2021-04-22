الذهب يتجه قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين الخميس 22 ابريل، مبتعدة قليلا فحسب عن مستوى 1800 دولار المهم إذ تراجع الدولار الأميركي مع نزول عوائد الخزانة، بينما أبقت مخاوف المعروض البلاديوم ثابتا قرب ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.



ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1797.67 دولار. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1791.20 دولار للأونصة.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات دون 1.6%، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية.



ويترقب المتعاملون في السوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.



وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2871.33 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2891.20 دولار للأونصة يوم الأربعاء.



وارتفع المعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات قرابة 25% منذ أن علقت نورنيكل الروسية، أكبر منتج في العالم للمعدن، جزئيا العمليات في منجمين في أواخر فبراير شباط.



هذا وتراجعت الفضة 0.6% إلى 26.42 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1211.26 دولار.