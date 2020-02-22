الذهب يتجه نحو أعلى مستوى في 7 أعوام

ارتفع الذهب 1 في المائة أمس، مسجلا أعلى مستوياته في سبعة أعوام في الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تزايد المخاوف بشأن تأثيره في النشاط الاقتصادي والنمو العالمي، ما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحسب “روتيرز”، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1636.60 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 12:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 شباط (فبراير) 2013 عند 1636.66 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 1639.60 دولار.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3 في المائة بنحو 54 دولارا، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل آب (أغسطس). وأعلنت كوريا الجنوبية 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2698.16 دولار للأوقية، وصعد نحو 11 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وبلغ المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 2841.54 دولار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن المعروض.

وارتفعت الفضة 1 في المائة إلى 18.53 دولار وتتجه إلى تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ نهاية آب (أغسطس). وصعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 983.86 دولار ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي.

إلى ذلك، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار أمس، لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ أيار (مايو) الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية المجاورة في إثارة قلق المستثمرين.

وبحسب “رويترز”، لامست الليرة مستوى 6.11 مقابل العملة الأمريكية، مقارنة بإغلاق يوم الخميس عند 6.1005. وخسرت العملة التركية 2.6 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36 في المائة في العامين الماضيين.

وتكبدت الليرة خسائر في تسع من بين 12 جلسة تداول ماضية، لأسباب من بينها تطلع المستثمرين عالميا إلى أصول أكثر أمانا، ما دفع الدولار إلى الارتفاع في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

في حين ارتفع الين الياباني بقوة في التعاملات الأوروبية المبكرة أمس، مع عودة المتعاملين مجددا لشراء العملة بعد أن شهدت أسوأ أداء لأربعة أيام في أكثر من عامين.

وخسرت العملة اليابانية 2 في المائة مقابل الدولار في اليومين الماضيين وحدهما إذ انتشرت المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا في آسيا، لكن اندفاعها المبكر في لندن رفعها بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلسة إلى 111.5 ين.