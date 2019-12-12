الذهب يتغير بشكل طفيف مع قرب موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس حيث يترقب المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على سلع صينية في مطلع الأسبوع في حين واصل البلاديوم موجة صعود قياسية بدعم من مخاوف بشأن زيادة عجز المعروض.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1473.81 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1478.40 دولار للأوقية.

ويُعتبر الذهب عادة بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه اليوم الخميس لبحث الرسوم الجمركية المزمع تطبيقها في 15 ديسمبر على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار تقريبا.

وصعد الذهب في الجلسة السابقة واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير وألمح إلى أن تكاليف الإقراض لن تتغير في المدى القريب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1920.06 دولار للأوقية. وسجل المعدن أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة عند 1921 دولارا للأوقية بفعل مخاوف تتعلق بعجز المعروض.

وتجاوز البلاديوم 1900 دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد إغلاق مناجم في أنحاء جنوب أفريقيا بعد أسوأ انقطاع للكهرباء خلال ما يزيد عن عشرة أعوام بفعل فيضانات مما يهدد قطاع تصدير مهما.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.07 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.87 دولار للأوقية.