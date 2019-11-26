الذهب يرتفع بـ 0.2% بفعل شكوك حيال تقدم محادثات التجارة

تعافى الذهب من أقل مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء وارتفع في التداولات مع تجدد الشكوك إزاء إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1457.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش ولكنه لا يزال قريبا من أقل مستوى منذ 12 نوفمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1456.90 دولار.

وأجرى نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين محادثة هاتفيا اليوم الثلاثاء لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين ولكن عدم الوضوح فشل في تعزيز ثقة المستثمرين طويلا.

وتراجع الدولار قليلا من أعلى مستوى في نحو أسبوعين ما يجعل الذهب أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية أكثر من 13 في المئة هذا العام وذلك بسبب نزاع الرسوم الجمركية في الأساس وتأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.94 دولار للأوقية بعدما لامست أقل مستوى في أسبوع.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلي 1805.72 دولار، وكسب البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.52 دولار.