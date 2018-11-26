أسعار الذهب ترتفع جراء المخاوف بشأن النمو والأنظار على مجلس الاحتياطي

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تعزز جاذبية المعدن جراء المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي والضبابية المحيطة بمنحنى رفع أسعار الفائدة الأمريكية وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين ومع تركز الأنظار على التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1226 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 0.4 بالمئة إلى 1227.5 دولار للأوقية.

وقال بريان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "الناس ينقلون بعض السيولة إلى الذهب، نظرا لعدم التيقن فيما يتعلق بوتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية وحرب التجارة الأمريكية الصينية."

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين مطلع الأسبوع القادم.

وصعدت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.41 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 842.65 دولار. وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1133.99 دولار للأوقية. كانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ 15 أغسطس آب.

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