الذهب يرتفع وسط استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع، في حين تجاهل المعدن صعود الدولار في أعقاب تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق السيطرة، وفقا لـ"رويترز".

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1730.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1728.60 دولار للأوقية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأساسية في شركةالسمسرة أناند راثي شيرز في مومباى إن انخفاض العائدات "يسهم في بقاء الذهب مرتفعا وثمة صراع محتدم بين المراهنين على صعود الأسعار وهبوطها من هذه المستويات".

وأضاف "طغى صعود الدولار على انخفاض عائدات السندات لأجل عشر سنوات".

تراجعت عائدات السندات لأقل مستوى منذ 16 مارس بينما تخطى الدولار أعلى مستوى في أسبوعين بعدما صرح باول أمام الكونجرس الأمريكي أمس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام لكن الزيادة "لن تكون كبيرة جدا أو دائمة".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2602.70 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.2 في المائة إلى 25.12 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1166.31 دولار.