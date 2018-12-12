الذهب يستقر بدعم من توقعات الفائدة الأمريكية والدولار يضغط على السوق

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرات أقل في العام القادم بينما ضغط صعود الدولار على السوق.



وبحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1242.10 دولار للأوقية (الأونصة) في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1247.8 دولار للأوقية.



وقال أميت كومار جوبتا رئيس خدمات إدارة المحافظ لدى أدرويت للخدمات المالية في نيودلهي إن الذهب يواجه ضغوطا بفعل ارتفاع مؤشر الدولار مضيفا أن الأسعار ستظل تحظى بدعم حتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأمريكي.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر كانون الأول لكن السوق تركز على عدد المرات المتوقعة لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل بعدما اُعتبرت تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة مسؤولون في البنك المركزي بأنهم سيتخذون قرارا بشأن السياسة النقدية استنادا إلى البيانات مؤشرا على عدد مرات أقل لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1238.20 دولار للأوقية. وجرى تداوله بعلاوة عن الذهب لفترة وجيزة حيث لامس 1248.05 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى مسجل خلال الجلسة.



وقفز المعدن اثنين بالمئة في الجلسة السابقة بعدما وافقت الصين على خفض الرسوم الجمركية على السيارات وأجزاء السيارات المصنعة في الولايات المتحدة إلى 15 بالمئة من 40 بالمئة في الوقت الراهن.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 14.56 دولار للأوقية.



وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 782.90 دولار للأوقية.

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