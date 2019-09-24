الذهب يستقر عند 1521 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب ذروة أسبوعين التي لامستها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف التباطؤ العالمي والتوترات في الشرق الأوسط بينما تعرضت الأسعار لضغوط مع تحسن التوقعات إزاء التجارة الصينية الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت جرينتش بلغ السعر الفوري للذهب 1521.62 دولار للأوقية (الأونصة) دون تغير يذكر وذلك بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ 6 سبتمبر عند 1526.80 دولار للأوقية. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1527.10 دولار للأوقية.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا نحو حكم المحكمة العليا البريطانية المتعلق بتعليق عمل البرلمان البريطاني هذا الشهر مما قد يزيد تعقيد خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج ببلاده من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعادن الأخرى نزل السعر الفوري للبلاديوم 0.1 بالمئة عند 1651.79 للأوقية بعد أن ارتفع لمستوى قياسي عند 1664.50 أمس الاثنين. وهبطت الفضة 0.5 بالمئة عند 18.53 دولار للأوقية بعد أن كانت قد بلغت مستوى مرتفعا منذ سبتمبر عند 18.74 دولار. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 952.80 دولار.