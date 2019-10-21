الذهب يستقر وسط ترقب محادثات التجارة و«بريكست»

لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن مفاوضات التجارة الصينية الأميركية والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أرجأ البرلمان تصويتاً مهماً على اتفاق الانفصال.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1490.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع في العقود الأميركية الآجلة تراجعاً طفيفاً إلى 1493.50 دولار.

وارتفعت أسعار الأسهم الآسيوية، لتحد من مكاسب المعدن، مع صعود مؤشر «ام.اس.سي.آي» الأوسع نطاقاً لمنطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان 0.2 بالمائة.

وقال ستيفن إنس، استراتيجي السوق في أكسي تريدر، «المراكز الدائنة في الأسواق كبيرة نسبياً، والناس يساورها القلق بسبب حرب التجارة. المستثمرون ينتظرون تراجعات في الذهب ليعاودوا الشراء».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.2 بالمائة إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 892.64 دولار للأوقية.

وتقدم البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1770.07 دولار، منخفضاً قليلاً عن ذروة الخميس البالغة 1783.21 دولار.