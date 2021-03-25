الذهب يقفز بفعل مخاوف الفيروس في أوروبا وصعود الدولار يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 25 مارس إذ غذت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا المخاوف إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1736.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1736.50 دولار للأونصة.

هذا ويُعتبر الذهب أيضا تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار أعضاء في مجلس الفدرالي الأميركي إلى أن الفدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة اعتمادا على النتائج الاقتصادية وإنه لن يقلص سياسته النقدية الميسرة حتى يشهد تحسنا فعليا.

وحد من مكاسب الذهب قفزة سجلها مؤشر الدولار لقمة جديدة في أربعة أشهر بفعل مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام الاقتصادية في أوروبا وزيادة محتملة للضرائب في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1% إلى 2631.91 دولار وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1170 دولارا.

هذا وصعدت الفضة 0.2% إلى 25.12 دولار، بعد أن نزلت لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مسجلة 24.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.