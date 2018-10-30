الذهب ينخفض مع صعود الدولار بفعل توترات تجارية

تراجع الذهب الثلاثاء 30 أكتوبر في الوقت الذي استفاد فيه الدولار من المخاوف بشأن تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين ليظل المعدن الأصفر قرب مستويات مهمة من الناحية الفنية، ما قاد إلى المزيد من المضاربات على هبوط أكبر للأسعار.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1222.05 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أقل مستوى في أسبوع، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1223.70 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 14.42 دولار للأونصة، بعد أن اقتربت من أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 14.37 دولار للأونصة في وقت سابق.



واستقر البلاتين عند 832 دولاراً للأونصة، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1087.90 دولار للأونصة.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب تهبط مع مكاسب الدولار وصعود الأسهم الأوروبية

تقرير: توقع ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى في 20 شهرًا

الذهب ينخفض بعد ارتفاع الدولار واحتمالات لزيادة أسعار الفائدة