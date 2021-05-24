الرئيس الأمريكي يريد تحويل السيارة الرئاسية إلى المحركات الكهربائية

يشجع الرئيس الأمريكي جو بايدن السيارات الكهربائية، وقد إشار مؤخراً إلى رغبته في تحويل السيارة الرئاسية إلى التقنيات الكهربائية.

وفق صحيفة أمريكية فقد قالت متحدثة باسم البيت الأبيض أن “كهربة السيارة الرئاسية هو بالتأكيد شيء تحدث عنه الرئيس وهو هدف له”.

جدير بالذكر أن السيارات الرئاسية الأمريكية تأتي من شركة جنرال موتورز وتحمل شعار كاديلاك، بالتأكيد أصبحت المحركات الكهربائية قوية بما يكفي للحصول على سيارات مثل جي إم سي همر، والتي يمكن تخيلها بسهولة كسيارة كهربائية عسكرية.