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الرقم العام للمبيت في المنشآت الفندقية يرتفع بشكل قياسي في أبوظبي للشهر الثاني على التوالي

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 07:40
ارتفاع المؤشر القياسي لأسعار المبيت، ترافق مع زيادة إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارة على المستوى السنوي، بنسبة 41.3% خلال نوفمبر 2019
إمارة أبوظبي
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واصل الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، صعوده للشهر الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 41.7% خلال نوفمبر 2019

واصل الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، صعوده للشهر الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 41.7% خلال نوفمبر 2019، بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 22.8% في أكتوبر من العام ذاته.

وأظهرت أحدث الأرقام، التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي، أن ارتفاع المؤشر القياسي لأسعار المبيت، ترافق مع زيادة إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارة على المستوى السنوي، بنسبة 41.3% خلال نوفمبر 2019، مقارنة مع الشهر ذاته من 2018، في حين انخفضت على المستوى الشهري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.2% في حال مقارنة نوفمبر من العام الماضي مع أكتوبر السابق.

يشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنشآت الفندقية، يرصد حركة أسعار المبيت في القطاع شهرياً، وذلك وفق التصنيفات المعتمدة للمنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يساعد متخذي القرار وراسمي السياسات والسياح والمكاتب السياحية، وغيرهم من الأطراف الأخرى للتعرف على التغير في أسعار المبيت في القطاع، ما يسهم في زيادة الشفافية والتطور الذي تشهده الإمارة.

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Via SyndiGate.info


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