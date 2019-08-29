الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ترتفع بـ 0.1 % خلال يوليو

شهد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في السعودية ارتفاعاً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بلغت نسبته 0.1 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) السابق.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك أمس، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 106.0 في يوليو ارتفاعاً من 105.9 في يونيو.

وعزا التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.8 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 0.8 في المائة، وقسم النقل بنسبة 0.7 في المائة، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 في المائة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.5 في المائة، وأخيراً قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 في المائة.

كما سجل قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضا، وهما: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة.

فيما بقيت أقسام التبغ والسكن والمياه والكهرباء وأنواع وقود أخرى والاتصالات والتعليم، عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.