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الروبل الروسي يستمر بمكاسبه متجهاً نحو أعلى مستوى منذ 2018

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 06:35
تتلقى الأسواق الروسية الدعم من أسعار النفط التي ارتفعت بعد أن قالت روسيا إن تعاونها مع أوبك بشأن تخفيضات الإنتاج سيستمر
الروبل الروسي
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منذ بداية العام الجاري ربح الروبل 12 في المائة مقابل الدولار

واصل الروبل الروسي مكاسبه في تعاملات متواضعة أمس الأربعاء، ليرتفع لأعلى مستوياته منذ 2018، وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، زاد الروبل 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 61.73، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو (تموز) 2018.

ومنذ بداية العام الجاري ربح الروبل 12 في المائة مقابل الدولار، ما يجعله ثاني أفضل العملات أداء مقابل الدولار الأميركي بعد الهريفنا الأوكرانية.

ولقى الروبل في الآونة الأخيرة الدعم من مدفوعات ضريبية محلية دفعت الشركات التي تركز على الاستيراد إلى تحويل جزء من إيراداتها بالنقد الأجنبي لتلبية التزامات محلية.

لكن من المتوقع أن تكون مكاسب الروبل محدودة قبيل عطلة العام الجديد الطويلة في روسيا، إذ يميل المستثمرون في المعتاد إلى تقليص انكشافهم على الأصول المرتفعة المخاطر خلال تلك الفترة.

وقالت أوتكريتي للوساطة في مذكرة إن الروبل قد يتلقى أيضا ضربة من ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من جانب الأسر قبيل عطلات يناير (كانون الثاني).

وتتلقى الأسواق الروسية الدعم من أسعار النفط التي ارتفعت بعد أن قالت روسيا إن تعاونها مع أوبك بشأن تخفيضات الإنتاج سيستمر، وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تنتهيان من اتفاق تجاري. وأنهى خام برنت، المعيار العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، تداولات أمس فوق 67 دولارا للبرميل.

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Via SyndiGate.info


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