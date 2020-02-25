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السعودية: أرامكو بصدد إطلاق أضخم مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة

منشور 25 شباط / فبراير 2020 - 10:40
السعودية: أرامكو بصدد إطلاق أضخم مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة
وصف المشروع بأنه ثورة صخرية جديدة تحدث في السعودية،
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الشركة ابتكرت طريقة للتكسير باستخدام ماء البحر.

أعلنت أرامكو أنها بصدد إطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة ، لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء استخدام النفط في محطات توليد الكهرباء لديها.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر إن الشركة ابتكرت طريقة للتكسير باستخدام ماء البحر، مما سيذلل عقبة نقص المياه اللازمة للتكسير في الصحراء.

ووصف المشروع بأنه ثورة صخرية جديدة تحدث في السعودية، موضحا أن أرامكو حفرت 150 بئرا منذ 2013 في حقل الجافورة للغاز الصخري الذي يقع قرب ساحل الخليج لإعداد خطة التطوير.

وقال الناصر إن أرامكو ستطرح جولات لترسية عقود أعمال الحقل.

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Via SyndiGate.info


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