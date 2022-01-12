السعودية: أسعار البنزين في يناير 2022

أعلنت الشركة السعودية ارامكو عن قائمة أسعار البنزين الخاصة بشهر يناير 2022، على أن تكون القائمة سارية منذ يوم أمس الثلاثاء 11 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

أسعار البنزين في السعودية خلال يناير 2022

سعر بنزين 91 - 2.18 ريال سعودي/ لـ اللتر الواحد

سعر بنزين 95 - 2.33 ريال سعودي/ لـ اللتر الواحد.

سعر الديزل- 6352 ريال سعودي/لـ اللتر الواحد.

سعر الكيروسين- 0.70 ريال سعودي/ لـ اللتر الواحد.

سعر غاز البترول المسال- 0.75 ريال سعودي/ لـ اللتر الواحد.

ماهو الوقود المناسب لسيارتك؟

وبهذا الخصوص وجهت شركة ارامكو السعودية عبر الموقع الالكتروني الخاص بها نصلئح لاصحاب السيارات حول البنزين المناسب لكل سيارة، وبحسب ارامكو فإن الوقود المناسب لكل سيارة هو كالتالي:

بنزين 91 - مناسب للسيارات الحديثة

بنزين 95 - يناسب السيارات ذات الاداء العالي

وكشفت الشركة السعودية أن السيارات لا يمكنها الاستفادة من البنزين الذي يحتوي على رقم اوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك، وبناءً على ذلك فإن مالكي السيارات ذات الاداء العالي هم الوحيدون الذين قد يشعورا بأي تغييرات في حال استخدام بنزين يحتوي رقم اوكتان اعلى من الموصى له، لذلك فإن اصحاب باقي السيارات لن بشعروا بأي تغيير

وفي سياق متصل فان استخدام بنزين يحتوي رقم اوكتان اقل من الموصى به من قبل المصنع من الممكن أن يتسبب بالكثير من المشاكل لمحرك السيارة على المدى الطويل.

يُشار إلى ان الشركة السعودية ارامكو كانت قد اعلنت في شهر فبراير من عام 2020 على ان مراجعة اسعار البنزين في السعودية ستصبح شهرية، بدلًا من ربع سنوية، على أن يكون التعديل في 10 من كل شهر ميلادي، وتطبق الأسعار من يوم 11 في نفس الشهر

وبحسب الشركة فإن اسعار البنزين تتغير بناءً على التغيرات التي تشهدها أسعار التصدير من السعودية إلى كافة الأسواق العالمية، والهدف من التعديل الشهري، هو خفض كمية تاثر المستهلك بالتغيرات التي تحدث عادة في اسعار التصدير

من جانبها شددت وزارة التجارة في السعودية على الالتزام بالتسعيرات الخاصة بالبنزين التي تصدر بشكل شهري، مع التأكيد على وجود جهات مراقبة مخصصة لمتابعة التزام اصحاب المحطات بهذه التغييرات.