  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. السعودية تحدد 6 شروط لطلب الوافد تأشيرة الخروج والعودة

السعودية تحدد 6 شروط لطلب الوافد تأشيرة الخروج والعودة

منشور 15 آذار / مارس 2021 - 09:23
السعودية تحدد 6 شروط لطلب الوافد تأشيرة الخروج والعودة
السعودية
أبرز العناوين
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ستة شروط من أجل استفادة العامل الوافد من تأشيرة الخروج والعودة.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ستة شروط من أجل استفادة العامل الوافد من تأشيرة الخروج والعودة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تتيح للعامل الوافد التقدم بطلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة، خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة "أبشر".

وأوضحت الوزارة أن الشروط تشمل أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لديه عقد عمل سارٍ، وموثق، وفقا لصحيفة المدينة المنورة.

وأضافت الوزارة أن من الشروط كذلك أن يكون للعامل إقامة سارية المفعول، وتغطي فترة الخروج والعودة، وأن يكون جواز سفره صالحاً لمدة لا تقل عن 90 يوماً، ويشترط أيضاً أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة، وألا يوجد عليه أي مخالفات مرورية.

 

السعودية تستثمر 3 مليارات دولار في السودان
السعودية: إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ
السعودية تتقدم للمرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في سرعة مناولة سفن الحاويات
كلمات دالة:اقتصاد السعودية

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...