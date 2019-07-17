السعودية ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية وللشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت 179مليار دولار (671.25 مليار ريال) بنهاية مايو الماضي، مقابل 176.6 مليار دولار بنهاية إبريل من العام ذاته، بزيادة نسبتها 1.3 في المائة؛ ما يعادل 2.4 مليار دولار.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع على أساس سنوي، بنسبة 10.4 في المائة بما يعادل 16.9 مليار دولار، حيث بلغ الرصيد حينها 162.1 مليار دولار..

وتواصل السعودية زيادة استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، حيث كانت 162.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، ثم رفعتها إلى 167 مليار دولار بنهاية فبراير، و170 مليار دولار بنهاية مارس 2019.

وحافظت السعودية المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، واليابان، المملكة المتحدة، والبرازيل ، وإيرلندا، وسويسرا، ولوكسمبورج، وجزر الكايمان، وهونج كونج، وبلجيكا..

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.