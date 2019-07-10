السعودية تسند تنفيذ شبكات الجيل الخامس إلى 4 شركات عالمية

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن أربع شركات عالمية تعمل على تنفيذ تجهيزات البنية التحتية لتشغيل تقنية إنترنت الجيل الخامس في المملكة.

وأوضحت المصادر، أن الشركات الأربع هي "هواوي" الصينية الرائدة في مجال تقنيات الجيل الخامس، إضافة إلى كل من شركة نوكيا الفنلندية و"سيسكو" الأمريكية و"أريكسون" السويدية.

وتولي المملكة اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتشغيل خدمات الجيل الخامس والتحول الرقمي، كونه أحد القطاعات الرئيسة الممكنة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات.

ويتوقع أن تسهم شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2030 في ضخ أكثر من ثمانية مليارات دولار إيرادات في سوق الاتصالات وأكثر من 19 مليار دولار في الناتج المحلي، وتوفير نحو 20 ألف وظيفة جديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يتوقع أن تسهم شبكة الجيل الخامس في دعم 45 مليون جهاز جديد من أجهزة إنترنت الأشياء ما يوجد سوقا تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

إلى ذلك، أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة عرض لنشر المعلومات المتعلقة بالمؤشرات الإحصائية والدراسات التحليلية لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة, وذلك انطلاقا من اهتمامها بالمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ودورها في نشرها، وسعيها في تسهيل مهمة الباحثين والدارسين والمهتمين بمؤشرات خدمات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الدكتور محمد التميمي؛ نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، في بيان، أن الهيئة تضطلع بمهمة جمع وتحليل ونشر البيانات والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بنشاط سوق الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة، استنادا على ما تجريه الهيئة من دراسات لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وسلوك المستخدمين، وعاداتهم في التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ومستوى رضاهم عنها.