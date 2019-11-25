ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تسير على خطى دولة الإمارات في تحقيق نهضتها السياحية.

ونشرت المجلة أمس تقريراً خاصاً عن طموح المملكة في قطاع السياحة وسعيها لأن يسهم هذا القطاع بنسبة 10% على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030.

وأكد التقرير أن العالم نادراً ما شهد طموحاً سياحياً جامحاً كالذي تسعى السعودية حالياً إلى تحقيقه، سوى طموح الإمارات، والذي كان له الفضل في التنمية السياحية التي تتمتع بها الإمارات الآن والتي استطاعت بلوغها في غضون زمن فائق السرعة.

وأضاف التقرير أن العالم بات على وشك أن يشهد مشروعات للتنمية السياحية في السعودية لم يشهد مثلها منذ أن نهضت دبي منذ 20 عاماً وصارت على ما هي عليه الآن من ازدهار سياحي.