  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. السعودية تطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة الأحد... باستثناء نوعين

السعودية تطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة الأحد... باستثناء نوعين

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:59
ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75 في المائة فأكثر
المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ستكون الضريبة عليها 50 في المائة من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي
أبرز العناوين
تطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل بدءا من الأحد المقبل، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة

تطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل بدءا من الأحد المقبل، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث ستكون الضريبة عليها 50 في المائة من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.
وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75 في المائة فأكثر، إضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأفادت بأن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى، مؤكدة أنها ستعرض المستهلك إلى عدد من الأمراض، كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت رحلة تعليمية على موقعها الإلكتروني لتبسيط مفهوم ضريبة السلع الانتقائية وتبسيط مفهوم المشروبات المحلاة من خلال رسومات توضيحية، كما تستقبل جميع الاستفسارات حول ضريبة السلع الانتقائية عبر مركز الاتصال الموحد، أو على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي.

المزيد: 
السعودية تشهد انكماش في معدل التضخم للشهر العاشر على التوالي
السعودية تفرض ضرائب جديدة على المشروبات والسجائر
السعودية تفرض ضريبة انتقائية بـ50% على «المشروبات المحلاة»

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...