السعودية تفرض ضريبة انتقائية بـ50% على «المشروبات المحلاة»

تستعد السعودية لبدء نظام حديث للضريبة الانتقائية بعد أن جرى تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام الضرائب الانتقائية في مايو (أيار) الماضي، حيث تتجه لفرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن فرضت ضرائب انتقائية على منتجات التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وسيشمل القرار كلا من المشروبات المحلاة، وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 50 في المائة و100 في المائة على التوالي.

وبحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن المشروبات المحلاة يقصد بها أي منتج يضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو مركزات أو مساحيق أو الجل أو المستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأكدت الهيئة أن المشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقاً لتعريف المشروبات المحلاة هي العصائر الطبيعية 100 في المائة التي لم يضف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، والحليب والألبان ومنتجاتها، والمشروبات والمركزات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة، بالإضافة إلى المشروبات البديلة للحليب وغيرها.

وكان نظام الضريبة الانتقائية فرض ضريبة قدرها 100 في المائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية، بينما فرضت ضريبة قدرها 100 في المائة أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.

وجاءت هذه الضريبة بموجب الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تم إقرارها في السعودية بموجب مرسوم ملكي، وتفرض هذه الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية بنسب متفاوتة.