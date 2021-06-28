السعودية توطن 9 آلاف وظيفة بالاتصالات بحد أدنى 7 آلاف ريال

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أمس تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات المحددة وفق المسميات الواردة بالدليل الإجرائي وذلك بحد أدنى 5 آلاف ريال للمهن الفنية و7 آلاف ريال للوظائف التخصصية.

وتضمن القرار «وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات» و»وظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل» و»وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات». ومن المقرر توطين هذه الوظائف بنسبة 25 % لكل مجموعة، على أن يطبق القرار على منشآت سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر ضمن التخصصات المحددة ويستثنى من ذلك المنشآت الصغيرة.

وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية، وفقا لصحيفة المدينة.

ووفقا للموارد البشرية ، تم خلال الفترة من 2017 وحتى العام الحالي توفير 400 ألف وظيفة في مختلف القطاعات ، وغادر المملكة مليونان من العمالة الوافدة في إطار الجهود الجارية لتصحيح أوضاع سوق العمل ودعم العمالة الوطنية وجعلها مصدر جذب للمنشآت المختلفة .