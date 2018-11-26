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السعودية تحتل المرتبة الـ 17 بين اقتصادات «العشرين»

السعودية تحتل المرتبة الـ 17 بين اقتصادات «العشرين»
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