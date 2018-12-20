السعودية: 370 ألف متقاعد مستفيد من صرف بدل غلاء المعيشة

عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية تجاوز 370 ألف مستفيد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيديها، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد.

وأكد سليمان القويز محافظ المؤسسة، أن الصرف سيشمل المواطنين الذين يتسلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات الوفاة ومعاشات العجز المهني وغير المهني، وكذلك المستفيدون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وأشار القويز إلى أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية تجاوز 370 ألف مستفيد، يصرف لهم شهريا أكثر من 1.79 مليار ريال، يتم تحويلها مباشرة إلى الحساب البنكي الذي تم تحديده من قبل المستفيد.

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