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السعودية: 370 ألف متقاعد مستفيد من صرف بدل غلاء المعيشة

السعودية: 370 ألف متقاعد مستفيد من صرف بدل غلاء المعيشة
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