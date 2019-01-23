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السعوديون يستثمرون 4.7 مليار ريال في أسهم سوق دبي في 2018

السعوديون يستثمرون 4.7 مليار ريال في أسهم سوق دبي في 2018
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