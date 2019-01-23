السعوديون يستثمرون 4.7 مليار ريال في أسهم سوق دبي في 2018

شكلت ملكية السعوديين في سوق دبي المالي بنهاية العام الماضي، نحو 1.3 في المائة من إجمالي حجم السوق البالغة 344.3 مليار درهم إمارتي.

وبلغ حجم استثمارات السعوديين في سوق دبي نحو 4.6 مليار درهم إماراتي (نحو 4.7 مليار ريال) من خلال ملكيتهم لقرابة 2.5 مليار سهم.

وقال لـ "الاقتصادية" عاطف فتحي نائب الرئيس ومدير العلاقات العامة في قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي؛ إن عدد المستثمرين السعوديين المسجلين في سوق دبي المالي حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018، بلغ 46952 مستثمرا.

وتصدر الأفراد إجمالي عدد المستثمرين السعوديين المسجلين في سوق دبي بـ 46708، ثم الشركات بـ 213 شركة، تليها شركات الشخص الواحد بـ 19 شركة، وأخيرا المصارف بـ 12 مصرفا.

وحل قطاع العقارات في دبي كأحد أكثر القطاعات استثمارا من قبل السعوديين، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للسعوديين في القطاع 2.07 مليار ردهم، وذلك من خلال 907 ملايين سهم، فيما حل قطاع المصارف الوجه الاستثمارية الثانية في سوق دبي المالي بقيمة تقارب 1.1 مليار درهم من خلال 402 مليون سهم.

وتوزعت بقية القطاعات التي أقبل عليها السعوديون في سوق دبي المالي بين النقل، والاتصالات، والخدمات، وشركات المساهمة الخاصة، والتأمين والصناعة، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية. وبلغت حصة المستثمرين السعوديين من إجمالي قيمة تداولات السوق خلال العام الماضي ما نسبته 2.5 في المائة، حيث شكلت قيمة صفقات الشراء 1.5 مليار درهم من خلال 811 مليون سهم، فيما بلغت صفقات البيع 1.45 مليار درهم من خلال 814 مليون سهم.

يشار إلى أن حجم تداولات السعوديين في دول الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغت نحو 536 مليون ريال، مشكلة 6.8 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية. في حين وصلت التداولات في الأسواق العربية إلى نحو 75 مليون ريال، مشكلة 1 في المائة، من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما بلغت التداولات في الأسواق الآسيوية نحو مليوني ريال بنسبة 0.1 في المائة من إجمالي تداولات الفترة.

وبلغت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 31.56 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في آخر ثلاث سنوات.

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