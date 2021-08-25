السلفادور تكمل إجراءات اعتماد البيتكوين كعملة رسمية وتنشئ 200 صراف آلي لاستخدامها

صرح الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي أن بلاده تستعد لاعتماد العملة الرقمية البيتكوين، وذلك عن طريق بناء وتوفير بنية تدعم استخدام العملة الرقمية.

وأضاف بوكيلي أن السلفادور ستقوم بتركيب 200 جهاز صراف آلي خاص بالعملات الرقمية، فضلا عن إعداد أكثر من 50 فرعًا مصرفيًا بدءًا من 7 سبتمبر ، وفقًا لتغريدة له يوم الأحد.

ويأتي هذا في وقت تقوم به الحكومة بإطلاق تطبيق خاص بالعملات الرقمية يسمى Chivo، والذي يمكن اعتباره محفظة رقمية تسمح للسكان والسياح على حد سواء باستخدام عملاتهم الرقمية.

وسيحصل كل من يقوم بتحميل التطبيق على 30 دولارًا من عملة البيتكوين وفقًا للتقارير أعلنت في وقت سابق.

وسيسمح Chivo للمستخدمين بتحويل بتكوين تلقائيًا إلى الدولار الأميركي.

وقال بوكيلي في تغريدة على موقع Twitter إن المعاملات في التطبيق ستكون بدون عمولة، مما يوفر للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى نحو 400 مليون دولار سنويًا من الرسوم.

وأعلن الرئيس السلفادوري في يونيو عن نية البلاد أن تصبح أول دولة في العالم تقبل عملة بتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأميركي، مما أثار ردود أفعال متباينة، خاصة الشكوك حول قدرة الدولة على تطبيق القرار، وذلك بسبب عدم توفر الخدمات المالية التقليدية لأغلبية سكان السلفادور، فضلًا عن التقلب الشديد في أسعار العملة الرقمية الأشهر في العالم، والتي فقدت نحو 25% في الفترة من أبريل وحتى أغسطس من العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات دولية ومالية كبرى أعلنت قلقها كرد فعل على القرار، كالبنك الدولي وصندوق النقد، وبنك JPMorgan.

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