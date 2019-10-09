السودان يستقبل نصف دعم يبلغ 3 مليارات دولار تعهدت به السعودية والإمارات

قال وزير مالية السودان،إبراهيم البدوي إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل الماضي، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

وقال البدوي إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.