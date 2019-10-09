  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. السودان يستقبل نصف دعم يبلغ 3 مليارات دولار تعهدت به السعودية والإمارات

السودان يستقبل نصف دعم يبلغ 3 مليارات دولار تعهدت به السعودية والإمارات

منشور 09 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:04
السودان تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل الماضي
السودان تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل الماضي
أبرز العناوين
السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

قال وزير مالية السودان،إبراهيم البدوي إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل الماضي، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

وقال البدوي إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.

المزيد: 
السودان: المستحقات المتأخرة تجمد 95% من النفط وتزيد تعثّر الاقتصاد
السودان قد ترفع الرواتب بهدف مواجهة الغلاء
صندوق النقد يبحث مع السودان برنامج الإصلاح الاقتصادي

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...