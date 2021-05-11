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السياحة في تركيا قد تواجه عام آخر مضطرب

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 07:53
السياحة في تركيا قد تواجه عام آخر مضطرب
تأتي هذه التوقعات بعد أن أعرب ممثلون عن قطاع السياحة في تركيا عن تفاؤلهم بانتعاش الموسم خلال أشهر الصيف
أبرز العناوين
يرجح محللون ألا يكون الانخفاض الأخير في حالات الإصابة بفايروس كورونا في تركيا كافيا لإعادة جذب السياح نحو شواطئ البلاد، مما يظلم آفاق ميزان الحساب الجاري للبلاد والليرة المنهارة.

يرجح محللون ألا يكون الانخفاض الأخير في حالات الإصابة بفايروس كورونا في تركيا كافيا لإعادة جذب السياح نحو شواطئ البلاد، مما يظلم آفاق ميزان الحساب الجاري للبلاد والليرة المنهارة.

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كلمات دالة:السياحة في تركيااقتصاد تركيا

Via SyndiGate.info


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