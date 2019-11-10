الشركات السعودية تختتم فترة الإعلان عن نتائجها المالية غداً الاثنين

تختتم الشركات السعودية غداً الاثنين فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وهي النتائج المكملة لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2019، فيما أعلنت حتى الآن 132 شركة مدرجة نتائجها المالية.

وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، نجحت 71 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية في تحقيق تقدم إيجابي ملحوظ على صعيد نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2018.

وحققت الشركات السعودية الـ132 التي أعلنت نتائجها المالية أرباحاً صافية يبلغ حجمها 64.2 مليار ريال (17.12 مليار دولار) لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، وهو متوسط أرباح لم يكن أفضل حالاً من متوسط الأرباح المتحققة للفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن المنتظر أن تلعب الشركات الـ42 التي لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن دوراً مهماً على صعيد عدد الشركات التي قد تحقق أداءً مالياً أفضل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، إلا أن هذه النتائج كمستوى تأثير على قيمة الأرباح المتحققة من المتوقع ألا يكون تأثيرها كبيراً، على اعتبار أن معظم الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة أعلنت نتائجها المالية في وقت سابق.

وتعتبر شركات قطاع الإسمنت، ضمن نطاق الأفضل أداء على صعيد النتائج المالية لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، حيث قفزت أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المحلية بنسبة 399 في المائة، مقارنة بالأرباح المتحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالنظر إلى أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، حققت جميع الشركات أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فيما كانت 7 شركات منها قد منيت بخسائر خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم 2018؛ الأمر الذي يبرهن حيوية الاقتصاد السعودي من جهة، وعودة النشاط إلى قطاع الإنشاءات والتشييد من جهة أخرى.

وتعتبر أسهم شركات التأمين، هي أكثر الشركات التي من المنتظر أن تكشف نتائجها المالية خلال يومي الأحد والاثنين، حيث يترقب المستثمرون والمتداولون في هذا القطاع، إعلان 17 شركة لنتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام.

وفيما يخص تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، أي ما يعادل 54 نقطة من المكاسب، مغلقاً بذلك عند مستويات 7798 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7744 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، إذ بلغت نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.61 مليار ريال (3.36 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.

واستمرت الشركات المدرجة في السوق بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث 2019، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي 51 شركة ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 132 شركة، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال يومي الأحد والاثنين (يوم الاثنين 11 نوفمبر «تشرين الثاني» آخر أيام الإعلان عن النتائج المالية).

وانتقلت خلال تعاملات الأسبوع الماضي شركة «الكثيري» من السوق المالية الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية، ومن المقرر أيضاً إدراج وبدء تداول كل من شركة «ثوب الأصيل»، وشركة «أبو معطي» في السوق الرئيسية خلال تعاملات الأسبوع الجديد ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 179 شركة.

وسجل 13 قطاعاً ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، تصدرها قطاع «تجزئة الأغذية» بنحو 8.5 في المائة، تلاه قطاع «السلع الرأسمالية» بنسبة 3.2 في المائة، فيما ارتفع قطاع «البنوك» بنسبة واحد في المائة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتأهب فيه سوق الأسهم السعودية لاستقبال الإدراج الأضخم في تاريخها، يأتي ذلك عقب إعلان شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» اعتزامها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وبالتالي الإدراج في السوق الرئيسية. وعلى صعيد مدى قدرة السوق المالية السعودية على استيعاب هذا الإدراج الضخم، أكدت السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي، جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.