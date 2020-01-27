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الصين تخصص نحو 9 مليارات دولار لاحتواء "كورونا"

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 07:32
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 اليوم الاثنين، ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة
أغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض
أبرز العناوين
الوزارة ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا

ذكر بيان لوزارة المالية الصينية نشر على موقعها الإلكتروني إن الوزارة ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 اليوم الاثنين، ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

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مع انتشار فيروس كورونا... "أوبك +" تعتزم تقييد المعروض على الصين على مدار 2020

Via SyndiGate.info


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