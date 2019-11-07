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الصين تدرس استثمار 5 مليارات على الأقل في "أرامكو" السعودية

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 08:43
أفادت الوكالة أن «صندوق طريق الحرير» في العاصمة الصينية بكين ضمن هذه الكيانات
أضافت أن «سينوبيك جروب» المملوكة للحكومة الصينية والمتخصصة في انتاج النفط و«مؤسسة الصين للاستثمار»، والتي تعد بمثابة صندوق استثمار سيادي صيني، قد خاضتا مباحثات خلال الأشهر الماضية بغرض الاستثمار في طرح أسهم «أرامكو» أيضاً
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تخوض كيانات حكومية صينية جولة من المباحثات حالياً بُغيَة ضخ استثمارات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 5 و10 مليارات دولار في الطرح الأولي لأسهم شركة «أرامكو» في اكتتاب عام

تخوض كيانات حكومية صينية جولة من المباحثات حالياً بُغيَة ضخ استثمارات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 5 و10 مليارات دولار في الطرح الأولي لأسهم شركة «أرامكو» في اكتتاب عام، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة أن «صندوق طريق الحرير» في العاصمة الصينية بكين ضمن هذه الكيانات.

وأضافت أن «سينوبيك جروب» المملوكة للحكومة الصينية والمتخصصة في انتاج النفط و«مؤسسة الصين للاستثمار»، والتي تعد بمثابة صندوق استثمار سيادي صيني، قد خاضتا مباحثات خلال الأشهر الماضية بغرض الاستثمار في طرح أسهم «أرامكو» أيضاً.

وأوضحت «بلومبيرغ» أنه لم تتمخض المباحثات بعد عن التزامات، كما أن لائحة الكيانات الصينية المستثمرة في أسهم «أرامكو»، وقيمة الاستثمار الخاص بكل كيان منها، ستتحدد في نهاية الأمر وفقاً للحكومة الصينية.

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Via SyndiGate.info


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