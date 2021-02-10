الصين تعتزم زيادة الواردات من دول وسط وشرق أوروبا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء 9 فبراير إن بلاده تعتزم استيراد بضائع تزيد قيمتها على 170 مليار دولار من دول وسط وشرق أوروبا على مدار الأعوام الخمسة القادمة ومضاعفة مشترياتها من المنتجات الزراعية.

وأثناء رئاسته قمة افتراضية بين الصين و17 دولة في وسط وشرق أوروبا، من بينها 12 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي، عرض شي أيضا التعاون في تقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا للمجموعة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) عن شي قوله إن التجارة بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا نمت بنحو 85 في المئة على مدار الأعوام التسعة الماضية.

وفي كلمته إلى ما يعرف بقمة "17+1" "، قال الرئيس الصيني "نحتاج إلى تعميق التعاون الزراعي، في مسعى لمضاعفة صادرات دول وسط وشرق أوروبا إلى الصين وزيادة التجارة الزراعية المتبادلة بنسبة 50%على مدار الأعوام الخمسة القادمة."

وفي 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العام "منافسا نظاميا" ويعتزم أن يعلن الأسبوع القادم عن سياسة مستقبلية للتجارة تهدف إلى إنفاذ القواعد العالمية وضمان وصول متكافئ إلى الأسواق.