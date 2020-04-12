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الصين ما زالت تنفذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع أمريكا

منشور 12 نيسان / أبريل 2020 - 07:20
الصين ما زالت مستمرة في تنفيذ الاتفاق التجاري مع أمريكا
الريال السعودي
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بكين ما زالت تشتري منتجات زراعية أميركية وترفع بعض القيود التي تواجه دخول الشركات الأجنبية سوقها المالية

نقلت صحيفة جلوبال تايمز عن كوي تيانكاي سفير الصين لدى الولايات المتحدة قوله إن بكين ما زالت تنفذ المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين ولكنه أبدى أمله أن يتمكن البلدان من التعاون لتقييم الوضع المتغير وتنسيق استجابتهما.

ونقلت الصحيفة التابعة لصحيفة الشعب اليومية التي تسيطر عليها الصين عن كوي قوله إن بكين ما زالت تشتري منتجات زراعية أميركية وترفع بعض القيود التي تواجه دخول الشركات الأجنبية سوقها المالية.

وقال "نأمل أيضاً أن تتمكن الفرق الاقتصادية للبلدين من الجلوس معاً أو عقد مؤتمر عبر الفيديو لتقييم الوضع المتغير وتنسيق استجابتنا".

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Via SyndiGate.info


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