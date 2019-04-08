توقعات: الطلب على سندات أرامكو السعودية قد يتجاوز 30 مليار دولار

الطلب على سندات أرامكو السعودية قد يتجاوز 30 مليار دولار

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إن من المتوقع أن يتجاوز الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية 30 مليار دولار.

وأضاف متحدثا خلال مناسبة في الرياض أن صفقة سندات أرامكو ستُغلق بعد غد الأربعاء.

وأبدى أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على مُنْتِج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في غضون ستة أشهر.

وقال الفالح إن من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعا من المقرر عقده في مايو أيار سيكون محوريا لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول ذلك الوقت.

تعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء - لجنة المراقبة الوزارية المشتركة - اجتماعا في مايو.

وقال الوزير: "اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية. أعتقد أن مايو سيكون محوريا."

وأضاف الفالح أن مخزونات النفط مازالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.

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