العملات الرقمية المشفرة تهبط بشكل جماعي أمام الدولار

هبط سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.3% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس السبت (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 8520 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج بحسب ما ذكرت وكالة النباء "الألمانية".

وذكرت، اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة إثريوم الرقمية المشفرة انخفض كذلك بنسبة 2.9% إلى 217 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 2.2% إلى 23 سنت.

كما تراجعت عملة لايتكوين بنسبة 1.8% إلى 58%.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1.7% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 8446 دولار إلى 8756 دولار.

ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 57% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.