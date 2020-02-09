العملات المشفرة تعود للارتفاع بشكل جماعي... وبيتكوين عند 9863 دولارا

ارتفع سعر عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة بنسبة 1.2 في المائة، منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة "بتوقيت نيويورك"، ليصل إلى 9863 دولارا في الساعة 12 أمس، في نيويورك، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة "بيتستامب"، مقرها لوكسمبورج.

وذكرت، أمس، وكالة أنباء "بلومبيرج" أن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة ارتفع أيضا بنسبة 5.8 في المائة إلى 78 دولارا.

وزاد سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 0.3 في المائة إلى 28 سنتا، وفقا لما نقلت "الألمانية".

كما ارتفع سعر عملة "إثريوم" المشفرة بنسبة 2.8 في المائة إلى 226 دولارا.

وتذبذبت أسعار "بيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 2.5 في المائة، حيث تم تداولها بأسعار راوحت بين 9659 دولارا و9899 دولارا.

ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 50 في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 كانون الأول (ديسمبر) 2017 البالغ 19666 دولارا.