العملات الرقمية في أسبوع: الإمارات تصدر قانون للعملات الرقمية

نظراً لاستمرار تأثير الوضع في أوروبا على سوق العملات الرقمية، فإن الولايات المتحدة تتجه بخطى صغيرة نحو القطاع حيث أصدر الرئيس بايدن أول أمر تنفيذي في البلاد بشأن الأصول الرقمية التي كان لها نهج إيجابي نسبيًا تجاه هذا القطاع. على جبهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواصل الإمارات ريادتها لمشهد العملات الرقمية في المنطقة حيث أعلن حاكم الإمارات العربية المتحدة عن قانون رقمي جديد.

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الإمارات العربية المتحدة تعلن عن قانون جديدة للعملات الرقمية



اقترح رئيس الوزراء وحاكم الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، قانونًا جديدًا يتناول الأصول الافتراضية بالإضافة إلى إنشاء منظم تشفير في دبي ، أطلق عليه اسم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)

اعتمدنا اليوم في دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets .. وأسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيماً وترخيصاً وحوكمةً واتساقاً مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية .. pic.twitter.com/tqYEJdeuwh — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2022



وفقًا للإصدار، سيُلزم قانون العملات الرقمية المقيمين في دبي وكذلك الشركات بالتسجيل في الهيئة قبل الانخراط في نشاط متعلق بالعملات الرقمية. من المتوقع أن تقوم VARA بتصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضية التي تندرج تحت فئة الأصول القانونية للتداول.



بابا جونز في الإمارات تطلق أول مجموعة NFT

كجزء من سياستها لدخول الميتافيرس، قررت سلسلة مطاعم بابا جونز الإنضمام لسوق NFT مع إطلاقها مجموعتها الأولى من NFTs الرائعة والصديقة للبيئة.

طوال شهر مارس ، سيتم إصدار NFTs للحقائب العصرية المستوحاة من الحقيبة الساخنة لتوصيل البيتزا. يحتاج عشاق البيتزا ببساطة إلى الحصول على محفظة رقمية ومزامنتها مع رابط بابا جونز أو طلب البيتزا ومسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على نشرة صندوق البيتزا للحصول على تفاصيل حول كيفية استرداد NFT.

بايدن يوقع على قانون للعملات الرقمية طال انتظاره



وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإجراء التنفيذي الذي طال انتظاره بشأن الأصول الرقمية. أفاد كوينتيليغراف أن الأخبار الواردة في هذه الوثيقة المرتقبة قد أخافت الأسواق المتوترة بالفعل ، ولكن لغة الوثيقة داعمة بشكل عام ، مع التركيز الأساسي على تنسيق وتوحيد جهود العديد من الوكالات ضمن استراتيجية وطنية موحدة.

تعد حماية المستهلك والمستثمر ، والاستقرار المالي ، والشمول المالي ، والابتكار المسؤول ، والقيادة المالية العالمية للولايات المتحدة ، ومكافحة النشاط المالي غير المشروع من بين المجالات الرئيسية الستة لمشاركة الحكومة الفيدرالية في النظام البيئي للأصول الرقمية المحدد في النظام ، والذي يوجه وكالات محددة للقيادة في مجالات السياسة والإنفاذ المعينة.