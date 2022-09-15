العملات الرقمية في أسبوع: الإيثر ترتفع مع اقتراب الدمج!

مع اقتراب ترقية شبكة الإثيريوم التي طال انتظارها، والمعروفة باسم الدمج، ارتفعت عملة الإيثر بنسبة 13.11٪ في الأيام السبعة الماضية، أدت هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ العملات الرقمية إلى نشر موجة جديدة من المشاعر الإيجابية في جميع أنحاء السوق الرقمية.

في خبر آخر، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتصدر قائمة المناطق المفضلة لشركات العملات الرقمية، حيث منحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية محفظة Blockchain.com الضوء الأخضر ويستضيف لبنان معرض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) الأول والأضخم!

إليكم أبرز الأخبار!

ترقية الدمج غداً!

مع نجاح ترقية بيلاتريكس يوم الثلاثاء. تبقى للدمج خطوة واحدة. حيث أصبحت سلسلة منارة (بيكون) جاهزة للدمج مع طبقة الشبكة الرئيسية، وهي المرحلة الأخيرة قبل أن تتحول بلوك تشين الإيثريوم من إثبات العمل إلى إجماع إثبات الحصة.

ومن الجدير بالذكر أن الدمج سينتج عنه تحسينات كبيرة في الإثيريوم بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة للشبكة وإنتاج رموز جديدة. سيتم استبدال المعدنين بالمدققين. نتيجة لذلك، ستتم حماية الإثيريوم من خلال القيمة الاقتصادية لرموز الأثير التي يرهنها المشاركون بدلاً من التعدين. من ناحية أخرى، ستجعل عملية الدمج الإثيريوم أكثر قابلية للتوسع ولكنها لن تقلل من رسوم المعاملات.

تستضيف OasisX أول حدث NFT في لبنان

تهدف منصة OasisX إلى تمكين أسواق NFT عبر دعوة الفنانين المحليين والإقليميين لعرض إبداعاتهم الرقمية والترويج لها وبيعها في أكبر فعالية NFT الذي سيعقد في 20 سبتمبر!



سيجمع الحدث بين المبدعين وهواة جمع الفنون وعشاق الـ NFT لإثبات قوة هذه التقنية. سيوفر فرصًا للتواصل بين الحضور والمتحدثين وفريق OasisX. تتضمن الفعالية التي تنعقد تحت مسمى NFT-LB مجموعة متنوعة من الأحداث مثل معرض فني وتجارب الواقع الافتراضي والمتحدثين الرئيسيين من شخصيات معروفة وغير ذلك الكثير.

يتطلع البنك المركزي الروسي إلى مدفوعات الكريبتو عبر الحدود

وفقًا للتقارير، وافق بنك روسيا (BoR) على استخدام العملة الرقمية للمدفوعات عبر الحدود. وفقًا للتقرير، وافق البنك المركزي على حتمية مدفوعات العملات الرقمية بسبب الأحداث الجيوسياسية الحالية.

في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الشركات الروسية للبقاء واقفة على قدميها بسبب عزلتها عن النظام المالي العالمي ، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التجارة الخارجية وواردات المنتجات الهامة. قال نائب وزير المالية أليكسي مويسيف ، "من الضروري القيام بذلك في روسيا ، بما في ذلك الكيانات التي يشرف عليها البنك المركزي ، والتي تكون ملزمة بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC)". مضيفًا أن BoR ووزارة المالية يتوقعان إضفاء الشرعية على مدفوعات الكريبتو عبر الحدود قريبًا.

تعاون بين GameStop ومنصة FTX

هناك تعاون لشركة GameStop مع منصة FTX US. مع قسم ألعاب Web3 الجديد، يهدف التعاون إلى تقديم المزيد من عملاء GameStop إلى مجتمع FTX وأسواق الأصول الرقمية.

أيضًا، ستبدأ GameStop فيبيع بطاقات هدايا FTX في متاجر معينة، بالإضافة إلى التعاون مع FTX في أنشطة التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت الجديدة. وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي مات فورلونج خلال مكالمة أرباح للسنة المالية للربع الثاني من العام ، فإن GameStop لديها استراتيجية طويلة الأجل لمشاركة العملة الرقمية.

محفظة Blockchain.com تحصل على الموافقة المؤقتة من سلطة دبي

أعلنت شركة Blockchain.com، وهي شركة للعملات الرقمية تدير محفظة رقمية مقرها لندن، أنها حصلت على ترخيص مؤقت لممارسة الأعمال التجارية من سلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وهذا يجعلها الأحدث في سلسلة شركات الأصول الرقمية التي تتوسع في الخليج حيث تسعى المنطقة جاهدة لتصبح مركزًا لتقنية البلوك تشين.