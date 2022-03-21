العملات الرقمية في أسبوع: بينانس تحصل على رخصة في الإمارات والبحرين!

هذا الأسبوع حصلت باينانس أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم على الضوء الأخضر للعمل في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين. أيضًا، حصلت FTX Europe، وهي لاعب كبير آخر في مجال العملات الرقمية، على موافقة الهيئة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة. بينما لا يزال أكبر عمل عسكري أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية مستمراً، قررت أوكرانيا، التي لا تزال تتلقى تبرعات بالعملات الرقمية من المجتمع شرعنة استخدام العملات الرقمية!

بينانس تحصل على رخصة الإمارات والبحرين

حصلت بينانس، أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، على الترخيص الخاص بها من المنظمين البحرينيين بالإضافة إلى ترخيص الأصول الافتراضية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي.

قال Changpeng Zhao (CZ) ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance: "المعايير العالية للتنظيم والامتثال ضرورية لتطوير ونضج قطاع العملات الرقمية والبلوك تشين العالمية، وهذا هو السبب في أن فريقنا يعمل بلا كلل لإظهار كيف نلتقي وتتجاوز متطلبات الجهات التنظيمية مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. تقدربينانس منحها هذا الترخيص".

ومن الجدير بالذكر أن أسبوع بينانس للبلوك تشين سيتم استضافته في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 28 و 30 مارس 2022 ، وسيضم 80 متحدثًا بارزًا من شركات بلوكتشين من جميع أنحاء العالم. سيحضر أكثر من 2500 شخص هذا الحدث الكبير.

منصة FTX Europe تحصل على رخصة العمل الإماراتية

في دبي، الإمارات العربية المتحدة، مُنحت FTX الإذن لإنشاء وتشغيل منصة تقديم خدمات العملات الرقمية. أصبحت FTX Europe أول شركة أوروبية منظمة بالكامل تقدم خدمات مشتقات العملات الرقمية للمستثمرين المؤسسيين المحترفين.

علق الرئيس التنفيذي لشركة FTX، سام بانكمان، على الخبر: "تفخر FTX بأن تكون أول مرخص له بموجب القوانين الجديدة في دبي. إنه لشرف كبير أن أكون من أوائل المتقدمين المعتمدين في مثل هذه الفئة المتخصصة ونحن متحمسون لأن نكون قادرة على تقديم منتجات مشتقات العملات الرقمية للأسواق المؤسسية. إن تلقي FTX لهذه الموافقة هو استمرار لمهمتنا في أن نكون في طليعة من يحصل على الترخيص ويخضع للتنظيم في جميع أنحاء العالم. نخطط لمواصلة لعب دور قيادي في تطوير قطاع الأصول الرقمية في البلدان التي توفر إطارًا تنظيميًا قويًا ، بينما تعمل أيضًا بأعلى معايير الأمان والمخاطر وحماية المستثمر. "

أوكرانيا تنظم العملات الرقمية وسط مساعدات المجتمع

أعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقته على اقتراح حكومته للعملات الرقمية وسط جهود المجتمع لمساعدة الأمة المحاصرة. وقع الرئيس القانون، الذي يحمل عنوان "الأصول الافتراضية" ، والذي يسمح للحكومة بتنظيم قطاع العملات الرقمية محلياً، حسبما أعلن كوينتيليغراف:

يمنح إطار التشريع اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في أوكرانيا الإذن لإنشاء قواعد الأصول الرقمية للبلد ، ومنح التراخيص لشركات العملات الرقمية والعمل كجهة رقابة مالية.