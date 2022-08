العملات الرقمية في أسبوع: دبي تمنح ترخيص لشركة تابعة لمنصة FTX

أهلاً أم الدنيا 👋🇪🇬



يُسعدنا أن نعلن أن خدمات كوين مينا أصبحت متاحة لأهلنا في #مصر من مقرنا في #البحرين الحبيبة!



Marhaba Egypt 👋🇪🇬



We are excited to announce that CoinMENA is now able to onboard residents of #Egypt from our base in #Bahrain! pic.twitter.com/JZMcGOC8bP