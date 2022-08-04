العملات الرقمية في أسبوع: دبي تمنح ترخيص لشركة تابعة لمنصة FTX

ارتفعت أسعار العملات الرقمية مثل درجات الحرارة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تحوم البيتكوين حول سعر 24 ألف دولار مما يشير إلى انتهاء معنويات الخوف وأن المستثمرين غير منزعجين من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية لمكافحة التضخم، في أكبر ارتفاع منذ 1994.

أيضاً في عالم العملات الرقمية، حصلت شركة تابعة لمنصة FTX على أول ترخيص من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. كما أن دبي تشكل لجنة عليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي تماشياً مع إطلاق استراتيجية دبي ميتافيرس.

دعونا نبدأ، إليك أهم أخبار العملات الرقمية من الأسبوع الماضي!

شركة تابعة لمنصة FTX تحصل على أول ترخيص من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

تم منح أول ترخيص منتج قابل للتطبيق الأدنى (MVP) إلى FZE، شركة تابعة لمنصة تداول العملات الرقمية الرائدة FTX، يوم الجمعة من قبل سُلطة دبي لتنظيم الاصول الافتراضية مما يتيح التشغيل الكامل للمنصة في المنطقة.

سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهي الهيئة التنظيمية الوحيدة في العالم المخصصة لهذا القطاع . يسمح ترخيص السلطة للمنصة بتوفير مشتقات العملة الرقمية وخدمات الحفظ والتداول، والعمل كمراكز مقاصة وإدارة أسواق NFT.

تأكيد موعد ترقية "الدمج" من قبل مطور الإثيريوم الرئيسي

كشف كبير مطوري الإثيريوم Tim Beiko يوم الخميس أن ترقية الدمج التي طال انتظارها والتحول إلى إثبات الحصة لشركة الإثيريوم ستتم بين 6 و 12 أغسطس.

تقترب شبكة الإثيريوم حاليًا من نهاية تحديثها الرئيسي ، والذي كان على الجدول الزمني منذ أواخر عام 2020 ولكن تم تأخيره مرارًا وتكرارًا. من المقرر إجراء الدمج الرسمي في 19 سبتمبر، ولكن إذا كانت هناك مشاكل في شبكة اختبار Goerli، فقد يتم تأجيلها أكثر. مع إطلاق سلسلة Beacon في ديسمبر 2020 ، بدأت المرحلة الأولى من العملية ثلاثية المراحل، مما يؤدي إلى التحول إلى إثبات الحصة. كان من المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى، التي تجري الآن، بحلول عام 2021. ولكن بسبب النكسات المختلفة والأعمال غير المكتملة من جانب المطورين ، فمن المتوقع أن تنتهي بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر. بحلول نهاية عام 2023، يجب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من الانتقال.

دبي تشكل لجنة عليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي

أنشأت حكومة دبي اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى مركز اقتصادي دولي رئيسي وتماشياً مع كشف سمو الشيخ حمدان عن استراتيجية دبي ميتافيرس. بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد رسخت مكانة #دبي مركزاً عالمياً لابتكار مفاهيم ونماذج عمل تحولية في المجال التكنولوجي والاقتصادي، من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية للنهوض بالمجتمعات وتحسين حياة الناس.



(صورة أرشيفية) pic.twitter.com/WaMsZwzJoX — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 26, 2022

تريد اللجنة العليا ، برئاسة ولي عهد دبي ، الاستثمار في ميتافيرس للنهوض باقتصاد دبي الرقمي مع التأثير أيضًا على مستقبل الذكاء الاصطناعي (AI).

كوين مينا تقدم خدماتها للمقيمين في مصر من مقرها في البحرين

أعلنت كانت منصة تداول العملات الرقمية كوين مينا توسع عملياتها لتشمل مصر، مما يسمح للمصريين بفتح حسابات وربط حساباتهم المصرفية وتداول العملات الرقمية.

أهلاً أم الدنيا 👋🇪🇬



يُسعدنا أن نعلن أن خدمات كوين مينا أصبحت متاحة لأهلنا في #مصر من مقرنا في #البحرين الحبيبة!



Marhaba Egypt 👋🇪🇬



We are excited to announce that CoinMENA is now able to onboard residents of #Egypt from our base in #Bahrain! pic.twitter.com/JZMcGOC8bP — CoinMENA | كوين مينا (@CoinMENA) July 18, 2022

ويُعد هذا التوسع الأحدث في مسيرة كوين مينا في الوطن العربي. حيث أنها خلال عام واحد من انطلاقها، نجحت من مقرها في البحرين في تقديم الدعم للمقيمين في ٧ دول أولها البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان وقطر، والآن جمهورية مصر العربية.