العملات الرقمية هذا الأسبوع: فيسبوك وإنستغرام تسمحان بنشر الـ NFT

في العملات الرقمية لهذا الأسبوع، لدينا أخبار سارة لعشاق الـ NFTs الذين يرغبون في التباهي بمجموعات الـ NFTs الخاصة بهم على فيسبوك وإنستغرام!

كما سنبين في ملخص هذا الأسبوع تفاعل منتجات الإثيريوم مع اقتراب موعد الدمج. وفي عالم الرياضة، وضحت Crypto.com سبب قيامها بإلغاء صفقة بمبلغ 495 مليون دولار مع دوري أبطال أوروبا.

إليك أهم الأخبار الأسبوع من مجال العملات الرقمية!

يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنتسغرام نشر الـ NFT من المحافظ الرقمية

أخيرًا، تم تقديم خاصية مشاركة الـ NFTs بواسطة التكنولوجيا العملاقة ميتا على منصتيها فيسبوك وإنستغرام. يمكن الآن لمستخدمي كلا المنصتين البالغ عددهم 2.9 مليار مستخدم توصيل محافظهم الرقمية من أي من التطبيقات لنشر NFT على كلتا الشبكتين الاجتماعيتين، وفقًا لتحديث من ميتا.

جاء هذا الإعلان بعد تحديث ميتا في 4 أغسطس ينص على أن مستخدمي الإنستغراك في 100 دولة يمكنهم نشر المقتنيات الرقمية التي تم إنشاؤها على بلوكت تشين فلو أو من المحافظ التي تدعم الإثيريوم أو بلويجون إلى حساباتهم. بحلول الربع الثاني من عام 2022 ، من المتوقع أن يكون هناك ما بين مليار و 2 مليار مستخدم نشط على الإنستغرام.

تعاني منتجات البيتكوين بينما تتألق تلك التي تعتمد على الإيثر

على الرغم من السوق الهابطة، كان شهر أغسطس جيدًا بالنسبة إلى الإثيريوم، حيث ارتفعت المنتجات الاستثمارية المعتمدة على الإيثر بنسبة 2.36٪ إلى 6.81 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، متجاوزة منتجات البيتكوين، التي انخفضت بنسبة 7.16٪ إلى 17.4 مليار دولار، وفقًا لتقرير.

في ملاحظة أكثر سعادة، كشفت التحليلات على السلسلة أن الجزء الأكبر من متداولي البيتكوين (BTC) كانوا يتكدسون لأكثر من عام على الرغم من حالة عدم اليقين التي أحدثتها السوق الهابطة.

اختراق قناة الحكومة الكورية الجنوبية على يوتيوب لتشغيل فيديو مفبرك لإيلون ماسك



يُزعم أن قناة يوتيوب المملوكة للحكومة الكورية الجنوبية تم اختراقها وإعادة تسميتها باسم SpaceX Invest، وبعد ذلك نشرت القناة مقاطع فيديو مزيفة لإيلون ماسك يناقش العملة الرقمية.

وفقًا لإحدى وسائل الإعلام المحلية، تمت استعادة حساب يوتيوب الذي تم اختراقه في غضون أربع ساعات عندما تدخلت السلطات الكورية الجنوبية.

رفع دعوى ضد مايكل سايلور ومايكروستراتيجي بسبب التهرب الضريبي

أعلن كارل راسين، المدعي العام لمقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة، عن دعوى قضائية ضد MicroStrategy والرئيس التنفيذي السابق لها مايكل سايلور يوم الأربعاء، زاعمًا أنه "لم يدفع أي ضرائب على دخل العاصمة أبدًا" وأن الشركة "تآمرت" لمساعدته تجنب دفع الضرائب.

يدين سايلور بأكثر من 25 مليون دولار كضرائب على الدخل المحقق كمقيم في واشنطن، وفقًا لمكتب المدعي العام. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على كل من الرئيس التنفيذي السابق وشركة MicroStrategy يمكن أن تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.

منصة Crypto.com تسحب صفقة رعاية بقيمة 495 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

وفقًا لمقال في SportBusiness، ألغى موقع Crypto.com اتفاقية رعاية مدتها خمس سنوات بقيمة 495 مليون دولار مع دوري أبطال أوروبا UEFA، الدوري الأعلى لكرة القدم الأوروبية.

من خلال اتفاقية الرعاية مع UEFA، كان منصة Crypto.com قد تلقت خمسة مواسم من الإعلان في دوري أبطال أوروبا UEFA. ذكرت SportBusiness أن Crypto.com ألغت الاتفاقية بسبب مخاوف تنظيمية في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى مخاوف قانونية حول مدى تراخيص التشغيل والتداول الخاصة بها.

خيارات USDC متاحة الآن لعملتي ETH و SOL

أصبحت شركة Bybit، رائدة المشتقات الرقمية، أول منصة تداول في السوق توفر التداول في خيارات عملة USDC المستقرة. تعمل Bybit على توسيع نطاق اختيارها لخيارات العملات الرقمية لتشمل عقود سولانا (SOL) و الإيثر (ETH).

جاءت هذه الخطوة بعد إطلاق عقود البيتكوين (BTC) الأولى في السوق في وقت سابق من هذا العام. خيارات العملات الرقمية هي اتفاقيات تمنح صاحبها الحق، ولكن ليس المسؤولية، لشراء أو بيع أصل عملة رقمية، مثل البيتكوين، بسعر ثابت وفي تاريخ مستقبلي محدد.