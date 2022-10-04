العملات الرقمية: 50 مليار قيمة المكاسب تزامنا مع تراجع الدولار

امتدت موجة الارتفاعات الجنونية التي ضربت وول ستريت خلال تعاملات أمس الإثنين إلى سوق العملات الرقمية في انقلاب مثير لشهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، وذلك بالتزامن مع انكسار موجة ارتفاعات الدولار.

ومنح تراجع الدولار الأصول المشفرة والأسهم فسحة لتنفس الصعداء بعد موجة عنيفة من الخسائر جاءت بالتزامن مع وصول الدولار إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2002 بينما قفزت السندات إلى ذروة 15 عام.

ونجح سوق الأسهم في الصعود بنهاية أولى جلسات شهر أكتوبر، بعد أن تعرض لخسائر حادة في الشهر الماضي وخلال إجمالي الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفعت المؤشرات الأمريكية في المتوسط حوالي 2.5%.

50 مليار مكاسب

وفي غضون ساعات قليلة انتفضت العملات المشفرة لتقفز بعيدا عن الحد الفاصل للقيمة السوقية قرب مستويات الـ 900 مليار دولار والذي سقطت إليه خلال تعاملات أمس الإثنين.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقيمة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب الـ 960 مليار دولار بزيادة تتجاوز الـ 50 مليار دولار.

رغم الفزع

ورغم ارتفاعات السوق الآن لا تزال مشاعر الخوف الشديد والفزع تسيطر على متعاملي سوق الكريبتو وسط توقعات باستمرار التشديد من جانب الفيدرالي الأمريكي تزامنا مع ارتفاعات الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عام.

وتنسحب قوة الدولار على الأصول عالية المخاطر ما يدفع شهية المخاطر للتحول صوب اقتناء الدولار وهجرة الأسهم والعملات الرقمية، تزامنًا مع ضعف الإقبال على الذهب لارتفاع تكلفة حيازة السبائك بالدولار.

وكشفت بيانات مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear&Greed Index عن وقوع سوق الكريتو في منطقة الفزع الشديد حيث سجل المؤشر تراجعًا في حدود 4 نقاط دفعة واحدة.

وانخفض مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear&Greed Index إلى مستويات الـ 20 نقطة خلال تعاملات اليوم اليوم مقابل التواجد بالقرب من مستويات الـ 24 نقطة خلال تعاملات أمس خوفًا من انقلاب مفاجئ للأسواق.

بيتكوين بـ20 ألف

نجحت بيتكوين خلال الساعات الماضية في تجاوز مستويات الـ 20 ألف دولار بينما تحوم خلال هذه اللحظات قرب مستويات 19.93 دولار بارتفاع في حدود 4% بينما قفزت قيمتها السوقية إلى 383 مليار دولار.

وخلال 24 ساعاة رفعت بيتكوين مكاسبها بأكثر من 1.1 ألف دولار لتقفز من مستويات 19 ألف دولار إلى مستويات قرب الـ 20.1 ألف دولار بارتفاع 7% خلال 24 ساعة.

بينما لا تزال بيتكوين تنخفض بنسبة 1.3% خلال أسبوع إلا أنه نجحت في محو خسائرها خلال 30 يومًا بينما تنخفض بنسبة 14% خلال شهرين بينما تنخفض بنسبة 58% منذ بداية العام.

السوق الآن

وارتدت الإيثريوم ETH/USD ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رسملة السوق إلى مستويات مستويات أعلى 1.3 ألف دولار لتقفز بنسبة 5% إلى مستويات 1.35 ألف دولار بينما تنخفض 3% خلال اسبوع.

وارتفعت بينانس كوين بنسبة 3% إلى مستويات 291 دولار، وزادت الريبل 5% إلى مستويات 0.461 دولار، وارتفعت كاردانو بنسبة 3% إلى مستويات 0.432 دولار.

وارتفعت سولانا بنسبة 4% إلى مستويات 34 دولار، وزادت دوج كوين 1% إلى مستويات 0.06 دولار، وارتفعت بولكا دوت بنسبة 3% إلى مستويات 6.4 دولار، وارتفعت بوليجون ماتيك MATIC/USD 8% وشيبا إينو SHIB/USD 2%.

ضغوط الفائدة

يأتي ذلك بينما قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى يخاطرون بدفع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود الذي ربما يعقبه كساد طويل الأمد إذا استمروا في رفع أسعار الفائدة.

يأتي التحذير وسط تزايد القلق بشأن التسرع الذي يرفع به الفدرالي وغيره من البنوك المركزية العالمية تكاليف الاقتراض لاحتواء ارتفاع التضخم.

وتحسنت معنويات المستثمرين في وول ستريت" مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 3.65%، بعد أن وصل إلى 4% في الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، لتقييم وضع سوق العمل في البلاد.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.