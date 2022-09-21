العملات الرقمية في أسبوع: دمج الإثيريوم يتم بنجاح!

مع اكتمال ترقية دمج الإثيريوم أخيرًا، أحاط محبو العملة الرقمية الثانية هذا الحدث الهام بهالة من الحماس الشديد لهذا التغيير الذي طال انتظاره من إثبات العمل إلى خوارزمية إجماع إثبات الحصة (PoS).

يأمل الكثير من الناس أن يساعد الدمج في تحسين سمعة الكريبتو بين دعاة الحفاظ على البيئة ودعم الشركات في هذا التحول الصديق للبيئة. بالحديث عن الشركات، يُقال إن مؤسس تيرا هارب من الشرطة 🙇!

بدون مزيد من التفاصيل، إليك أهم أخبار العملات الرقمية في الأسبوع الماضي!

اكتمل دمج الإثيريوم بنجاح

بعد ست سنوات من العمل الشاق، تم الانتهاء أخيرًا من "الدمج"، وهي ترقية رئيسية لشبكة الإثيريوم. وفقًا لبوترين، قد يُنظر إلى الدمج على أنه تغيير لقواعد البلوك تشين. فالآن تستخدم الإثيريوم رسميًا إثبات الحصة، وهي طريقة للموافقة على المعاملات الجديدة التي تدعي تقليل متطلبات استهلاك الطاقة بنسبة 99.9 ٪!

مؤسس تيرا فار من العدالة؟

نفى دو كوون، مؤسس العملة الرقمية المفلسة تيرا، أنه هارب بعد أن أشار محققو سنغافورة إلى أنه لم يكن الدولة كما كان يُفترض سابقًا.



جاء هذا الاختفاء بعد أن أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف بحق دو كوون البالغ من العمر 31 عامًا وخمسة أشخاص آخرين بسبب مزاعم تضمنت "انتهاكات لقانون أسواق رأس المال" عقب انهيار تيرا/يو إس تي.

تتعاون جامعة الشارقة مع BSV Blockchain لتطوير ميتافيرس تعليمي

بدأت BSV Blockchain Association (من سويسرا) وجامعة الشارقة (في الإمارات العربية المتحدة) جهودًا بحثية تعاونية لإنشاء نظام ميتافيرس على البلوك تشين للحفاظ على ثقافة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها.

تهدف الاتفاقية إلى المساهمة في الحفاظ على المقتنيات التراثية والحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحويلها إلى أصول رقمية ورموز غير قابلة للتبديل [NFTs] وعرضها في "الميتافيرس". وكنتيجة لهذه الاتفاقية سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل بدءًا من إيجاد حلول تقنية للحفاظ على المقتنيات التراثية والحديثة وتطوير منصة تداول مبنية على تقنية البلوكشين وبيئة الواقع الافتراضي "Metaverse" ورموز NFTs. ثم سيتبع ذلك تطوير الاستخدام تجاريًا من خلال شركة ناشئة لتشغيل المنصة لتداول الممتلكات الشخصية لجمهور المتداولين باستخدام هذه التقنيات.