العملات المشفرة تتراجع في ظل حملة صينية على استخراج بتكوين

تراجعت العملات المشفرة اليوم الاثنين في ظل امتداد الحملة الصينية ضد نشاط استخراج بتكوين إلى مقاطعة سيشوان.

وهبطت بتكوين إلى ما يصل إلى 32 ألفا و288 دولارا لأول مرة منذ الثامن من يونيو حزيران، وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 7.9 بالمئة عند حوالي 32 ألفا و781 دولارا.

ونزلت منفستها الأصغر إيثريوم إلى أقل من ألفي دولار لأول مرة منذ 23 مايو أيار، وتم تداولها على انخفاض عشرة بالمئة عند 2019.01 دولار.