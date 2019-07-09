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بيتكوين تستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بالآمال في "ليبرا"

منشور 09 تمّوز / يوليو 2019 - 12:04
لامست بتكوين 12833 دولارا خلال الليل في بورصة بتستامب
لامست بتكوين 12833 دولارا خلال الليل في بورصة بتستامب
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لامست بتكوين 12833 دولارا خلال الليل في بورصة بتستامب، وهو أعلى مستوى منذ 27 يونيو قبل أن تتراجع

استقرت بتكوين اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن ارتفعت بما يصل إلى تسعة بالمئة خلال الليل، وهي خطوة يقول محللون إن الدافع وراءها ربما يكون الآمال في كسب العملات المشفرة مزيدا من القبول بعد أن كشفت فيسبوك عن خطط لإصدار عملة رقمية.

ولامست بتكوين 12833 دولارا خلال الليل في بورصة بتستامب، وهو أعلى مستوى منذ 27 يونيو قبل أن تتراجع. وارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 2.2 بالمئة عند 12560 دولارا.

وربحت أكبر عملة مشفرة أكثر من 45 بالمئة منذ إعلان فيسبوك عن خطط الشهر الماضي لعملته ليبرا، ليبعث التفاؤل مجددا حيال اكتساب العملات المشفرة قبولا واسعا بين الشركات والمستخدمين من الأفراد.

ولا تزال بتكوين متقلبة بشكل كبير. وربحت حوالي 240 بالمئة هذا العام بعد أن فقدت ثلاثة أرباع قيمتها في العام الماضي.

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Via SyndiGate.info


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