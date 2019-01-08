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العملة الإيرانية تتراجع بنسبة 221% أمام الدولار.. وإسقاط الأصفار يحول المليون إلى 100 ريال

العملة الإيرانية تتراجع بنسبة 221% أمام الدولار.. وإسقاط الأصفار يحول المليون إلى 100 ريال
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