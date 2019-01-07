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بفعل العقوبات الأمريكية... إيران تعتزم حذف 4 أصفار من عملتها المحلية الريال

بفعل العقوبات الأمريكية... إيران تعتزم حذف 4 أصفار من عملتها المحلية الريال
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